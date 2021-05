Ida Nowakowska wyznaje w nowym wywiadzie: "Pracowałam, odkąd skończyłam OSIEM lat"

Ola 34 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Każda kobieta jest bohaterka. Nie musi pracować by udowodnić przede wszystkim komuś że ogarnia. Kobiety mają na głowie prawie wszystko i ze wszystkim sobie każda radzi jak potrafi i jakie ma chęci. Nie chodzi o to by cały dzień ze szmatką latać i wycierać wszystko do okola. Chodzi o szczęście, jeśli kobieta jest szczęśliwa to wszyscy wokół też będą. Nie bierzmy na swoje barki wszystkiego, mężczyzna też musi brać w tym udział. A później wychodzą jedna z drugą sfrustrowane bo muszą wszystko same robić ale to właśnie one nauczyły tych mężczyzn że tylko ona zrobi najlepiej. Głupie czasy że od kobiety wymaga się wszystkiego