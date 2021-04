Ida Nowakowska bawi się z koleżankami na swoim BABY SHOWER. Urocze? (ZDJĘCIA)

Co jest 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czemu nawet na polskich imprezach z okazji powitania dziecka, impreza musi mieć oddźwięk z angielskim akcentem? It's a BOY, It's a GIRL. To naprawdę głupie, a jednocześnie straszne.