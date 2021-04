Ida Nowakowska też zafundowała sobie CIĄŻOWĄ SESJĘ! "Taki piękny czas"

Przykre 29 min. temu zgłoś do moderacji 54 4 Odpowiedz

Każdy ma prawo do szczęścia ale nikt nie ma prawa zmuszać innych do nieszczęścia i do swoich pogladow i wydawać na nich wyroków najlepsza hipokryzja są sami posłowie pis jak się go dziennikarza zapytała czy zmusi pan corke co urodzenia dziecka bez głowy czy mózgu to się wielce zbulwersował ze co ją obchodzi jego córka. No k... a co ich obchodzą cudze córki skoro je chcą zmuszać do tego a k władnej córce twierdzi ze ona ma inne poglądy i on nie ma na nią wpływu. Aha czyli na własna corke nie ma wpływu ale na Nas i nasze córki już ma! Wyrok tylko dla gorszego sortu ich to „szczęście” nie spotka. Właśnie zajmijcie się własnymi córkami a od innych rodzin wara. będą karać tylko zwykle kobiety