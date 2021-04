TYLKO NA PUDELKU: Ida Nowakowska zniesmaczona stylizacją Roksany Węgiel w "DDD". "Nie podobało jej się PÓŁNAGIE KROCZE"

W ostatnim odcinku Dance Dance Dance Roksana Węgiel zaprezentowała się na scenie dwukrotnie. Najpierw wystąpiła w duecie Oliwią Górniak, później natomiast zatańczyła solówkę do aż trzech utworów Rihanny - którą nawet sam Agustin Egurrola uznał za spore wyzwanie. Sam choreograf docenił popisy Roxie, przyznając jej aż 7 punktów. Co ciekawe występ wokalistki niespecjalnie przypadł za to do gustu Idzie Nowakowskiej, która uznała go za zbyt ostry, a nawet wręcz "wulgarny".