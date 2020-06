Baby shower Mai Hyży

Lol 29 min. temu zgłoś do moderacji 24 1 Odpowiedz

Ja mam wrażenie jakby niektóre ciezarne dostały na głowę z tymi sztucznymi fotkami itd patrząc na te sztuczność ma się wrażenie że dziecko jest codziennie czysciutkie, pięknie je i pięknie śpi, mamusia ma czas żeby zrobić wszystko łącznie z make up i kolejnymi fotkami. One zachowują się jakby ta ciąża, a potem dziecko to były takie pokazówki. Ja tez byłam w ciąży i to wszystko nie zawsze jest takie cukierkowe, a potem biedne kobiety które zostają matkami myślą że sobie z czymś nie radzą, bo ani Lewa, ani Majdana itd nie pokażą prawdy. Ja po nieprzespanej nocy z dzieckiem pragnę zapaść w sen misia, a jedna z drugą robią foty na neta. Kasa kasa kasa. Te dzieci zupełnie nieświadome stają się kolejnym źródłem dochodów dla rodziców, bo nie wierze aby jedna z drugą założyły dziecku konto na które każda zlotowke z postów przelewaną, żeby potem potomek poszedł z tym w świat. Nie ściska mnie o to tyłek z żalu, o to życie w dostatku, ściska mnie tylko o brak prawdy w tym wszystkim 🤑