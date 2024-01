Ida Nowakowska ZABRAŁA GŁOS po zwolnieniu z "Pytania na śniadanie"!

Jeśli wymienia się bez powodu ukochane twarze, to świadczy o braku szacunku do widzów. To nieprofesjonalny ruch, który z pewnością odbije się na ratingu. Wielka szkoda dla programu. "Pytanie..." zostało przez nas odmłodzone, wprowadziliśmy piękne, młode twarze, ciepłe i sympatyczne osoby, na które czekało się co dzień w setkach tysięcy polskich domów - komentowała żona Jacka Kurskiego na łamach "Faktu".