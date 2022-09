IDENTYCZNE matka i córka robią furorę na TikToku! Internauci nie wierzą, że nie są rówieśniczkami (WIDEO)

W dobie wszechobecności portali społecznościowych opanowanie gąbeczki do blendowania podkładu i maskary do rzęs stało się nieodzownym narzędziem do robienia kariery w sieci. Współczesna historia show biznesu zna wiele przykładów majątków zbudowanych niemal wyłącznie na fantazyjnych makijażach i niespodziewanych transformacjach przeprowadzonych przy pomocy korektora i profesjonalnego oświetlenia. Za tego typu sensację można też niewątpliwie uznać właśnie Valerię Voroninę, Ukrainkę, której zamiłowanie do kosmetycznych upiększaczy utorowało drogę do wielkiej sławy.