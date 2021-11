Tiktokerka Kinia Wiczyńska prezentuje NOWE ZĘBY! Pokazała też, jak wyglądały "stare" po SPIŁOWANIU: "Okropny widok" (FOTO)

Kleczkowska 22 min. temu zgłoś do moderacji 16 3 Odpowiedz

Mam dwie, bo była moda. Spiłowane naturalne zęby, licówki są delikatne i mogą odlatywać. Łamać się. Np. na wakacjach. Nikt nam na plaży kleić zębów nie będzie. Wstyd na całą Juratę. Licówki są bardzo drogie. Ja mam dwie i jedna kosztuje 600-1000. Jak masz calą szczękę - gratuluje i życzę powodzenia. Nie będzie roku, by licówka nie pękła. Od orzecha, czipsa, czegoś twardego. No i jak wam przyjdzie po latach chęć np. na aparat to żaden ortodonta wam do licówek nie doklei aparatu. Do jeden tak, bo ja mam aparat. Ale do porcelany się nie klei kompozyt. Wieczna walka. Korona to już taki odlot i ostateczność, że jak czytam, co ta 20 latka robi, to mi po ludzku przykro. Dziewczyny - nie róbcie licówek. Każdy lekarz wam zrobi, bo to jest żyła złota. Ale odradzam z dobrego serca. Powie wam to każdy co ma. Wykopcie proszę ten wpis ku przestrodzę. Dzięki.