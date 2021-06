Internauci MIAŻDŻĄ "autorską kolekcję" polskiej influencerki: "To wygląda jak PRZEGLĄD TYGODNIA Z ALIEXPRESS"

Jak to zazwyczaj bywa w przypadku znanych twarzy z mediów społecznościowych, Kinia w końcu wpadła na pomysł, by zacząć jeszcze bardziej spieniężać swoją popularność i wymyśliła, że otworzy sklep - własną markę odzieżową. Influencerka starannie relacjonowała przygotowania do tego "wielkiego dnia", by na kilka dni przed premierą kolekcji zaprezentować pierwszy projekt. Już wtedy w komentarzach zrodziła się niemała afera, bowiem okazało się, że tak pięknie opisywane przez Kinię projekty to... zestawy topów z dresami. Co więcej, nie wszystkim spodobały się dość odważne imitacje stringów przyszyte do spodni dresowych. Internauci ostatecznie zarzucili tiktokerce nie tylko tandetę, ale także słynne "inspirowanie" się ubraniami z sieciówek.