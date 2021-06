Youtuberka Zuzanna Borucka SCHUDŁA 18 KILOGRAMÓW w 8 miesięcy! (FOTO)

... 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ilektroć wchodzę na artykuł, że ktoś schudł to widzę masę specjalistów od tego jak powinno się chudnąć, którzy swoje zalecenia mogą wydrukować, zwinąć w rulonik, namoczyć w oliwie i wsadzić sobie w odbyt. Ciocie/Wujkowie Dobra Rada od chudnięcia mogą spowodować tylko efekt jojo i rozwalenie organizmu. Przy dużej ilości kg do zrzucenia warto robić to pod nadzorem specjalisty, bo inaczej: 1. rozwalisz sobie metabolizm, 2. rozwalisz sobie gospodarkę hormnalną, 3. rozwalisz sobie tarczycę, 4. po 2 latach będziesz ważyć więcej niż przed dietą. Co do chorób metabolicznych - to już w ogóle jest ciężko schudnąć, bo możesz się głodzić a i tak będziesz chudnąć - mój przypadek. Jak w końcu poszłam do dietetyczki to pierwsze co to dostałam dietę mającą znacznie więcej kalorii niż to co jadłam na diecie mniej żreć. I w końcu zaczęłam chudnąć. Ja potrafię przytyć przy rozwalnonych hormonach błyskawicznie z powietrza, nie zmieniając nawyków żywieniowych i potem słyszę - przestań jeść 6000 kalorii dziennie to schudniesz. Tyle że ja jem max 2000, nie jem słodyczy, czipsów, przeąsek etc. takie osoby nic nie wiedzą o tym co to znaczy nagle przytyć 15 kg w pół roku z powietrza to nie powinny się odzywać.