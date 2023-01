Iga Krefft eksponuje wytatuowane ciało w bikini na wakacjach w Egipcie: "Totalnie się ZACHWYCAM" (ZDJĘCIA)

Zmęczona smutną, szarą rzeczywistością Iga postanowiła złapać oddech od ojczyzny i uciec do ciepłych krajów, a dokładniej do Luksoru. Profil wokalistki od kilku dni zalewa fala kadrów z dalekiej podróży. Krefft przyznaje, że czuje się nad Nilem jak ryba w wodzie.

Wczoraj zrobiłyśmy sobie podróż do Luksoru (lubię tę nazwę, bo jest luksusowa) - napisała. I chociaż miasto przytłacza skrajnościami, bo z jednej strony bogactwo dziedzictwa kulturowego, a drugiej strony dosyć koszmarna rzeczywistości wyzysku tych najmniej uprzywilejowanych - to chyba jakoś bardziej poczułam samą siebie. Te skrajności wywołują tyle uczuć, które wczoraj uderzyły mnie jeszcze mocniej. Z jednej strony nie znoszę tego świata i reguł w nim panujących, a z drugiej totalnie się zachwycam i kocham każdą komórką. W obu przypadkach jednak jestem wdzięczna, bo to wszystko sprawia, że czuję się żywa. Za to jestem wdzięczna.