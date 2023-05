Iga Krefft opowiada o życiu na... 35 metrach kwadratowych! "Właśnie zasadziłam pierwsze drzewka" (WIDEO)

W rozmowie z reporterką Pudelka Simoną Stolicką aktorka zdradziła, że na co dzień mieszka w Warszawie, jednak kiedy tylko może ucieka do swojej podmiejskiej oazy. W 35-metrowym domku ma wszelkie udogodnienia oraz możliwość obcowania z naturą.

Jestem tam regularnie. Właśnie zasadziłam pierwsze drzewka. To jest część mojego dbania o siebie, bo kiedy mam jakieś trudniejsze momenty, to uciekam sobie tam, skupiam się na kontakcie z naturą i to dla mnie jest zbawienne - podkreśliła.