Iga Krefft o życiu w 35-metrowym domku: "Znajomi pytają mnie, czy nie boję się być sama w środku lasu" (WIDEO)

Dziewczynko z miasta (czy wioski, nie wiem), do obronienia się w takim miejscu przed ps/ch0lem to potrzebujesz solidną s!ekierę, a nie "podusie i kocyki". Takie to agr{sorowi tylko pomogą cię zaknebl0wać ! W Anglii 3,5 roku temu szła sobie do pracy, jak co dzień, 19-latka. Przez rejon domów jednorodzinnych i to dość okazałych, wysokich, nietanich. Żadne jakieś tam "councile". Czy skróty przez zagajniki , park, itp. Policja ponoć tysiące domostw za nią tam przeszukała (miała prawie 19 lat, ale wyglądała na 17), a się teraz jej szczątki i plecak znalazły w domu tuż przy stałej trasie marszu do pracy (3,5 km szła, bez roweru, bez hulajnogi). Dom kupili 30 lat temu Kuwejtczycy, potem stale komuś wynajmowali. To jak ta policja szukała, co? Zadzwonili do drzwi, nikt nie otwierał "aha, puste stoi" i poszli dalej?