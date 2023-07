Iga Lis bryluje W SATYNOWEJ KREACJI na ślubie koleżanki (FOTO)

Iga Lis, córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa, do pewnego momentu próbowała odnaleźć się w show biznesie. Jako nastolatka zaczęła przygodę z modelingiem i pojawiała się z mamą na branżowych imprezach. Najwyraźniej jednak doszła do wniosku, że to nie dla niej i postanowiła skupić się nauce.