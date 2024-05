Iga Świątek dostała oryginalny prezent urodzinowy. Załapał się też... Robert Lewandowski! (WIDEO)

Lol 46 min. temu zgłoś do moderacji 27 14 Odpowiedz

Bardzo słabe jest już to, że do wszystkich sukcesów Igi jest gdzieś tam przyklejony Lewandowski. Artykuł o tym, że Iga wygrywa, czy przegrywa i musi być wciśnięte jakieś odniesienie do Lewego. Artykuł o jej urodzinach i znowu on. Udziela gdzieś wywiadu i też pytania o niego. No dajcie już spokój