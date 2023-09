Iga Świątek postawiona w niezręcznej sytuacji. Tak odpowiedziała na pytanie o Roberta Lewandowskiego i grę reprezentacji Polski

Porażka reprezentacji Polski. Robert Lewandowski i Iga Świątek bohaterami memów

Jeden z popularniejszych memów ostatnich dni przedstawia Roberta Lewandowskiego i Igę Świątek . Na humorystycznej grafice widzimy 22-letnią tenisistkę z telefonem w rękach, rzekomo piszącą SMS-a do Lewandowskiego. "Czytam, że jednak gracie na mistrzostwach Europy. A sorry, to o siatkarzach" - głosi podpis. Pod spodem pojawił się natomiast kapitan polskiej reprezentacji, który wciska przycisk "zablokuj". Choć mem z pewnością rozbawił jego bohaterów, to dla Igi był ostatnio powodem zakłopotania .

Iga Świątek zaskoczona pytaniem o SMS-y do Roberta Lewandowskiego. Dobrze wybrnęła?

Te memy by nie powstawały, gdyby Lewandowski nie był naszym najlepszym sportowcem. On jest ogromną inspiracją i sądzę, że gdyby nie on, pewnie większość z nas nie wiedziałaby, iż to w ogóle jest możliwe, by osiągnąć globalny sukces. Mieliśmy okazję się poznać i bardzo cieszę się, że jestem w tym gronie, co on, bo przed laty też nie wiedziałam, jak dużo jestem w stanie osiągnąć - dodała po chwili 22-latka.