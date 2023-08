Iga Świątek staje W OBRONIE swojej psycholożki, Darii Abramowicz: "Dostała wiele HEJTU"

Kilka miesięcy temu na Netfliksie ukazał się serial dokumentalny "Break Point" z udziałem "pierwszej rakiety świata". Pokazano w nim m.in. kulisy przygotowań zawodniczki do turniejów. Jedną ze scen nagrano podczas wizyty u fryzjera , gdzie Idze zadano pytanie, jak bardzo chce skrócić włosy. Zanim zdążyła odpowiedzieć, wtrąciła się jej psycholożka, Daria Abramowicz , która zastrzegła, że Świątek musi mieć na tyle długie włosy, by móc je związać. Ta uwaga wyraźnie zirytowała tenisistkę.

Atmosfera między kobietami wyraźnie zgęstniała, co szybko wyłapali widzowie. W komentarzach krytykowali psycholożkę i oceniali, że relacja Igi i Darii jest co najmniej "dziwna".

Iga Świątek komentuje niezręczną sytuację z psycholożką

Teraz Iga postanowiła odnieść się do sprawy w wywiadzie dla "The Tennis Letter". Polka przyznaje, że nie jest do końca zadowolona z tego, jak zmontowano dokument, a zwłaszcza słynną scenę u fryzjera.

Rozmawialiśmy już o tym z Netfliksem. Chciałabym, żeby można było to zrobić trochę inaczej. Kiedy oglądaliśmy to przed premierą, nie mieliśmy wpływu na to, jak zmontowali niektóre rzeczy. Byłam sarkastyczna i powiedziałam, że nie będę dostosowywać fryzury do tenisa, bo kilka lat temu miałam tendencję do ścinania włosów naprawdę krótko - wyjaśnia.