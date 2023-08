Iga Świątek może pochwalić się pokaźną FORTUNĄ! Ile zarobiła podczas całej swojej kariery?

emeryt 49 min. temu zgłoś do moderacji 18 5 Odpowiedz

Odczepcie się od tego ile Iga zarobiła, Ona z tego musi opłacić cały sztab szkoleniowy. Aby osiągnąć takie wyniki musiała poświęcić dzieciństwo i młodość a i teraz to jest katorżnica praca. A jeśli jeszcze czerpie z tego przyjemność i profity to cześć Jej i chwała. Dlaczego my Polacy musimy zaglądać innym w kieszeń a nie radować się, że Iga rozsławia nasz KRAJ. Porównajcie Jej osiągnięcia i zarobki do osiągnięć i zarobków naszych kopaczy boiskowych. Pfe.