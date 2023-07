Iga Świątek jest blisko z ojcem. Z matką ma chłodną relację. "Żeby kogoś wspierać, nie trzeba fizycznie przy nim być"

Michał 27 min. temu zgłoś do moderacji 106 1 Odpowiedz

To ich prywatne sprawy. Pani dyplomatycznie odpowiedziała i media nie powinny drążyć. Każda rodzina ma swoje problemy. Uważam że media trochę wypaczają obraz tej Pani jako takiej niefajnej... Przynajmniej ja to tak odczytuje ale tak naprawdę to uważam że miała większy wpływ na rozwój kariery córki jak ojciec który mimo że pomógł złapać bakcyla i pomagał w rozwoju sportowym to jednak nie byłoby możliwe bez mamy stomatolog która na pewno bardzo dobrze zarabiała bo to nie tajemnica że dentyści dużo zarabiają. Bo chęć to niestety za mało. Wiele talentów się zmarnowało bo nie miało kasy. A sponsorzy się pojawiają dopiero jak są wyniki także myśle że wiele nawet większych talentów pogrzebało pochodzenie a dosadniej brak kasy.