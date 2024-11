Tak mieszka Iga Świątek w Raszynie

To właśnie w mediach społecznościowych można czasem podglądnąć, jak wyglądają cztery kąty, do których tak chętnie wraca Iga. Tenisistce zdarzyło się kilka razy odkryć przed obserwatorami fragmenty rodzinnego domu w Raszynie. 23-latka ma do swojej dyspozycji duży ogród czy własne pomieszczenie do ćwiczeń.