Iga Świątek olśniewa w stylizacji wartej 13 tysięcy złotych. Pasuje jej taki styl? (ZDJĘCIA)

Iga wygląda ładnie bo jest młoda i ładna. Piekny makijaż. Bluzka nie do jej ramion, ale jest ok, w sumie niewiele ją widać. Spodnie za długie i za szerokie, źle uszyte, marszczą się na szwach. Nie widać czy to materiał naturalny, ale mocno pomięte. Buty czerwone ok, ale nie z tym czubkiem. Ten czubek powoduje, że wyglądają jak ze straganu z lat 2000.