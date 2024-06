Iga Świątek pozuje z pucharem i dziękuje za wsparcie. "TO BYŁO COŚ Z INNEJ PLANETY". Przy okazji pokazała SEKRETNĄ wiadomość na butach (FOTO)

Większego wyzwania niż to chyba nie ma… - napisała Iga. Żeby pozostać zdyscyplinowaną na tak wiele tygodni, skupić się na właściwych rzeczach, na byciu tu i teraz. I w tym samym czasie cieszyć się życiem, być szczęśliwą i zadowoloną z siebie. Jestem tak dumna z siebie, wdzięczna mojemu zespołowi, rodzinie, wdzięczna za całe Wasze wsparcie, za kibicowanie mi. No i chcę to powiedzieć na głos: TO BYŁO COŚ Z INNEJ PLANETY.