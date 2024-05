Iga Świątek po zwycięstwie zalała się łzami. "Zapominamy, że ona nie jest maszyną do wygrywania, a człowiekiem" (WIDEO)

Iga Świątek zalała się łzami. Internauci są poruszeni

Oczekujemy od Igi pięknych zwycięstw, zapominając często, jak duży ciężar dźwiga, mając tylko 22 lata. Iga zasługuje na ogromny szacunek i wsparcie od nas za to wszystko, co nam daje, i nie tylko wtedy, gdy wygrywa; Uszły emocje; Iga ma prawo do emocji zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, ma także prawo do prywatności, jest to potrzebne do resetu, by pójść dalej. Dziwię się osobie, która to nagrywała, za daleko się posunęła!; Boli mnie każda jej łza. Ten mecz tyle ją kosztował, że nawet nie potrafiła się cieszyć z wygranej. Często zapominamy, że ona nie jest maszyną do wygrywania, a człowiekiem; Pokazywanie sportowca w takim stanie jest po prostu dowodem na to, że nie ma już zasad - czytamy w komentarzach.