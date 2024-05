Iga Świątek została WYGWIZDANA! Tenisistka nie kryła żalu i zaapelowała do kibiców. Jest też komentarz Moniki Olejnik

Iga Świątek z pewnością zasila grono najbardziej zapracowanych sportowców w kraju. 22-latka budzi podziw nie tylko za sprawą sukcesów na korcie. Swoją skromnością i determinacją w dążeniu do celu zaskarbiła sobie sympatię kibiców na całym świecie. Niedościgniona Polka pokonuje kolejne rywalki i pnie się we wszystkich możliwych rankingach, co udowodniła pasmem sukcesów z ostatnich tygodni. Tenisistka z podwarszawskiego Raszyna ma za sobą zwycięstwa w Madrycie oraz w Rzymie . Ostatni, wyjątkowo zacięty finał turnieju WTA, w którym Iga ponownie zmierzyła się z Aryną Sabalenką, wzbudził masę emocji - nie tylko wśród fanów tenisa.

Iga Świątek odniosła kolejne zwycięstwo. Za to kibice się nie popisali

Fani Igi Świątek do dziś przeżywają jej wielki triumf w Rzymie, tymczasem tenisistka już zameldowała się we Francji, gdzie rozgrywa się słynny turniej Rolanda Garrosa . W środę Polka zmierzyła się z byłą pierwszą rakietą świata - Japonką Naomi Osaką , która pół roku temu wróciła do gry po urlopie macierzyńskim. Niemal trzygodzinny mecz dostarczył masy emocji i ostatecznie zakończył się wielkim zwycięstwem Igi .

Iga Świątek zaapelowała do kibiców. "Mam nadzieję, że nadal będziecie mnie lubić"

Mam do was ogromny szacunek i wiem, że gramy dla was, ale czasami pod dużą presją, kiedy coś krzykniecie w trakcie wymiany, jest naprawdę ciężko o skupienie. Zazwyczaj o tym nie wspominam, bo chcę się skupić na własnej grze. Całe życie walczymy o to, aby być coraz lepszymi. Stawka jest bardzo duża. Mamy dużo do wygrania. Utrata kilku punktów może wiele zmienić. Proszę, jeśli możecie nas wspierać w przerwach, ale nie w trakcie gry, to będzie wspaniale. Mam nadzieję, że nadal będziecie mnie lubić, bo zdaję sobie sprawę z tego, że francuska publiczność jest wymagająca. Kocham was i uwielbiam tu grać, więc kontynuujmy to - powiedziała Iga.