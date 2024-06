Iga Świątek poleciała na koncert Taylor Swift i... otrzymała od niej list! "UMARŁAM. Płakałam wiele razy"

Iga Świątek dostała prezent od Taylor Swift

Umarłam. Tak, płakałam wiele razy podczas koncertu. Tak, to było niesamowite. Jesteś niesamowita Taylor - napisała.

Iga dołączyła też selfie, na którym widać jej łzy wzruszenia. Te mogą wynikać zarówno z pokoncertowych wrażeń, jak i prezentu, jaki najwyraźniej otrzymała od samej Taylor Swift. W ręce ma bowiem kopertę z ręcznie napisanym liścikiem. Po przybliżeniu internauci szybko wyczytali, że to notatka napisana właśnie przez gwiazdę.

Iga Świątek bawiła się na koncercie Taylor Swift

Iga pochwaliła się też pierwszym nagraniem z widowni. W relacji na jej instagramowym profilu pojawiło się nagranie, na którym tańczy do piosenki "Shake It Off".