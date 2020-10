Iga Świątek wróciła do Polski

RAB 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wygrała turniej w imponującym stylu deklasując rywalki. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że większość czołowych zawodniczek nie brała udziału w turnieju. Chociaż jest to sport indywidualny a nie zespołowy, do którego odnosi się powiedzenie Górskiego: tak się gra jak przeciwnik pozwala, to jednak Iga musi mieć świadomość, że jeszcze nie doszła do pierwszej dziesiątki w rankingu i nie może sobie odpuścić treningów i korzystać ze zdobytej fortuny. Mam nadzieję, że jej mądrość pozwoli zapanować nad wybujałymi emocjami.