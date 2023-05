Igor Kwiatkowski publikuje nowy wpis i PRZEPRASZA: "Ulało mi się"

Gość 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Szkoda takiej przyjaźni, na pewno o sobie panowie myślicie, żałujecie, że nie utrzymujecie kontaktu, brakuje wam siebie. Ale żaden się do tego nie przyzna, jednak fakt ten leży wam kamieniem na sercu. Nie wierzę, że ot tak, lekką ręką można zniweczyć to, co było między wami i waszymi rodzinami. Czas wszystko wyjaśnić, wykrzyczeć nawet wszelkie żale i pogodzić się w końcu. Tak się nie da dalej żyć, bo sumienie i tak wyrzuca ten ból i dręczy. Łapcie za telefon i dzwońcie, żeby się umówić. Życie jest takie krótkie, nie raz nie zdążymy zrobić tego, co naprawdę jest ważne.