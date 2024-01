Ile dzieci ma NAPRAWDĘ Elon Musk? X AE A-Xii i Tau Techno Mechanicus to dopiero początek. Jedna z córek nie chce mieć z nim nic wspólnego

Elon Musk jest doskonale znany zarówno w świecie biznesu, jak i w show-biznesowych kronikach. Nie jest tajemnicą, że miliarder słynie z ekscentrycznego stylu bycia, a o tym, co dzieje się w jego życiu prywatnym, tabloidy rozpisują się już od lat. Wielokrotnie udowodnił też, że wciąż jest wiele rzeczy, których o nim nie wiemy i to on rozdaje karty w tym układzie.