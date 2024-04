Ile Luna zarobi na Eurowizji? Jej koleżanka z branży ujawniła kulisy konkursu. Zaskoczeni?

Już za kilka dni rozpocznie się prawdziwe eurowizyjne szaleństwo. W tym roku podczas 68. Konkursu Piosenki Eurowizji w Malmö nasz kraj będzie reprezentować Luna z utworem "The Tower ". Niespełna 25-letnia piosenkarka oficjalnie zaprezentuje się na szwedzkiej scenie już 7 maja. To właśnie wtedy obędzie się pierwszy półfinał muzycznego święta.

Nie da się ukryć, że Luna i jej "The Tower" generują ogromne emocje, które udzielają się internautom. Choć występ rodaczki jeszcze przed nami, to w sieci nie brakuje rozmaitych komentarzy i opinii, często bardzo skrajnych. Nie brakuje również internautów, których szczególnie nurtuje kwestia wynagrodzenia, na jakie wokalistka może liczyć za występ na słynnym festiwalu. W tej kwestii wypowiedziała się jej koleżanka z branży, Daria Marx, która jakiś czas temu chciała zaprezentować się na eurowizyjnej scenie, ale preselekcje wygrał wówczas Krystian Ochman. Piosenkarka w jednym z wywiadów dla "Pomponika" nie tylko przyznała, że trzyma kciuki za tegoroczną reprezentantkę, ale również zdradziła co nieco na temat eurowizyjnych kulis.