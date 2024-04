Tak będzie wyglądał występ Luny na Eurowizji: neonowe wieże, czerwony koń i oryginalna stylizacja (FOTO)

Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że to Aleksandra Wielgomas występująca pod pseudonimem Luna z utworem "The Tower " będzie reprezentować Polskę podczas 68. Konkursu Piosenki Eurowizji. Młoda piosenkarka jest już w szwedzkim Malmö, gdzie spędzi najbliższe dni na przygotowaniach do pierwszego półfinału. Ten odbędzie się już 7 maja.