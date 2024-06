Ile zarabia Anna Lewandowska? Ujawniono astronomiczne stawki za jeden wpis w sieci

gość 15 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Nie ma się co dziwić , że tyle głupot wrzuca do sieci. Jej pogoń za kasą jest niesamowita. Używanie dzieci dla autopromocji jest dla mnie obrzydliwe. Same tego nie wybrały i dzięki takiemu działaniu matki będą pod ciągłą obserwacją. Nieciekawe to będzie dla ich życia.