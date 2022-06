Ile zarabiają gwiazdy disco polo? To nie Zenek Martyniuk bierze najwięcej...

Nie ma wątpliwości, że najbardziej rozchwytywaną dziś gwiazdą disco polo jest Zenek Martyniuk , który razem z zespołem Akcent śpiewa zarówno na powiatowych festynach, jak i ogólnopolskich festiwalach. Jak głosiły plotki, za występ podczas Sylwestra w TVP dostał on do ręki 70 tysięcy złotych .

Zobacz także: Disco polo to obciach? Polacy w Zakopanem mówią jednoznacznie

Z cennika agencji dowiedzieć możemy się, że za jeden występ Zenek Martyniuk z zespołem zainkasuje około 33 tysięcy złotych. Co najmniej 30 tysięcy bierze też Radek Liszewski z zespołem Weekend oraz Magdalena Narożna z zespołem Piękni i Młodzi. Około 38 tysięcy złotych to wydatek za koncert Sławomira i wątpliwą przyjemność tańczenia do "Miłości w Zakopanem".