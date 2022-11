Ilona Krawczyńska po wygranej w "Tańcu z gwiazdami" UCIEKŁA przed dziennikarzami: "NIE LUBIĘ SHOW BIZNESU"

Ja bardzo sobie cenię swoje życie prywatne. To, że lubię pracować w telewizji, że kocham gale, ale po tej imprezie, którą prowadzę, schodzę ze sceny na backstage i nie chcę iść na żadne wywiady, nie chcę iść na żadną ściankę. Ja się do tego nie nadaję, nie lubię show biznesu - mówi Krawczyńska, która zgodziła się na udział w show, który co tydzień śledzi ponad milion widzów.

Odmawiam wywiadów i nie chcę w tym być. (...) Portale plotkarskie wyciągnęły gdzieś tu swoje zdanie, tam swoje zdanie, po swojemu to napisały, no, po co to jest? Ja tego po prostu nie lubię. Nie lubię, jak ktoś, kto mnie nie zna, pisze na mój temat i komentuje to wszystko, nie mając pojęcia, o co chodzi - tłumaczy się.