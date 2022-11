NIEZADOWOLENI internauci komentują przegraną Jacka Jelonka w "Tańcu z Gwiazdami": "Prawdziwymi wygranymi są chłopaki, bez GWIAZDORZENIA..."

Polacy prędzej by skiśli, jakby pozwolili gejowi wygrać... dla mnie wygranymi są chłopaki; Prawdziwi wygrani to chłopaki. Sytuacja z Natalią i teraz z chłopakami pokazuje, że to zwykły ranking popularności w social mediach i tak zwanej "normalności", która dla wielu byłą jedynym powodem głosowania na Ilonę, więc nie ma się z czego cieszyć... No cóż, ale w tym kraju trudno, żeby dać szansę wygrania chłopakom; Prawdziwymi wygranymi są chłopaki, bez gwiazdorzenia, bez zaplecza w social mediach i bez programu w Polsacie. Zresztą to było do przewidzenia, kto wygra w tym kraju. To nie ocena tańca, zwykła popularność dała taki, a nie inny wynik. No cóż, niektórych do obłędu doprowadzał fakt, że występuje para jednopłciowa, więc głosy dla Ilony pewnie oddawano, żeby być przeciw Jackowi; Niesprawiedliwe. Widać, że zamieniło się to w konkurs popularności, a nie konkurs taneczny. Uprzedzony naród nie jest na to gotowy. Oceny jurty mówiły same za siebie; No tak wygrała aktualnie promowana gwiazda Polsatu, jakie to przewidywalne - pisali rozżaleni internauci.