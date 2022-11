Jacek Jelonek NIE MA PRETENSJI, że przegrał w "Tańcu z Gwiazdami"? "Ilona była trudnym przeciwnikiem" (WIDEO)

Blee 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wszyscy wiedzą, że wynik to ustawka i polsat promuje swoją pseudo gwiazdę. Laska z parciem na szkło, z brakiem szacunku do przeciwników tanecznych. Nie raczyła nawet im podziękować za rywalizację nie wspominając, że nawet do głosu ich nie dopuściła. Wygrać powinni chłopaki, Jacek to amator a Ilona w przeszłości tańczyła. Chłopaki i tak jesteście najlepsi. Michał Ty wymiatasz, jesteś genialnym tancerzem i wniosłeś ogrom świeżości do tego programu. Gratulacje dla Was!!!