Jacek Jelonek i Michael Danilczuk o wywodach Jacka Kurskiego: "W XIX wieku tango tańczyli tylko mężczyźni. Pan prezes pewnie NIE DOCZYTAŁ"

Hipokryzja

Kurski nawet bibli nie zna, za cudzołóstwo Bóg kazal kamieniowac wiec rozumiem ze w tvpis tylko wybierają do czego się stosować czyli homo be ale seks bez ślubu ok? kobiety zacytuje co by z wami zrobili za brak cnoty- Lecz jeśli oskarżenie to okaże się prawdziwym, bo nie znalazły się dowody dziewictwa młodej kobiety, wyprowadzą młodą kobietę do drzwi domu ojca i kamienować ją będą mężowie tego miasta, aż umrze, bo dopuściła się bezeceństwa w Izraelu, uprawiając rozpustę w domu ojca. Usuniesz zło spośród siebie. BibliaRdz 38:24-Po około trzech miesiącach doniesiono Judzie: Twoja synowa Tamar stała się nierządnicą i nawet stała się brzemienną z powodu czynów nierządnych. Juda rzekł: wyprowadźcie ją i spalcie!” BibliaLb 31:15-18- Mojżesz rzekł do nich: Jakże mogliście zostawić przy życiu wszystkie kobiety? (...)Zabijecie więc spośród dzieci wszystkich chłopców, a spośród kobiet te, które już obcowały z mężczyzną. Jedynie wszystkie dziewczęta, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną, zostawicie dla siebie przy życiu”