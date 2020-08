Ilona Łepkowska o małżeństwie ze zwolennikiem PiS-u: "Gdyby w podzielonej Polsce żyło się tak, jak u mnie w domu, byłoby FANTASTYCZNIE"

Wybory 2020. Ilona Łepkowska o pogardzie w polityce. Wspomniała o PO

Co ciekawe, scenarzystka o mocno liberalnych poglądach prywatnie związana jest z Czesławem Bieleckim , który jest zdeklarowanym zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości. Choć były poseł PiS-u jest czwartym mężem Łepkowskiej, pisarka poznała ukochanego, gdy mieli... zaledwie po 5 lat. W rozmowie z Faktem Ilona zdradziła kulisy swojego małżeństwa, zapewniając, że w ich domu rzadko kiedy dochodzi do spięć na tle światopoglądowym.

W dalszej części wywiadu 66-latka, że przed laty znacznie częściej awanturowała się z małżonkiem, za wszelką cenę próbując "przemówić mu do rozsądku". Z czasem to się zmieniło.

Były momenty, gdy dochodziło do spięć – przyznała. W końcu zrozumiałam, że go nie przekonam. On nie starał się przekonać mnie, bo też wiedział, że to się nie uda. Wieczorami spokojnie jemy kolację i oglądamy razem seriale na Netfliksie.