Ilona Łepkowska rozważa ZAKOŃCZENIE współpracy z TVP: "Służę widzom, nie jakiejś opcji politycznej"

Nie bardzo wiem, jak takie rozstanie miałoby wyglądać. (...) W emisji jest akurat Stulecie Winnych. To jedyny serial TVP, nad którym teraz intensywnie pracuję. (...) Mam podpisaną umowę na trzeci sezon jako kierownik literacki tego projektu. Przy czwartym sezonie, o czym już uprzedziłam producenta dużo wcześniej, jeszcze przed epidemią, nie będę pracować. (...) Oni już wiedzą, że rezygnuję. Są pomysły, które pomagałam przygotować. Ale nie są to jeszcze rzeczy złożone. I nie wiem, czy będę miała ochotę pracować nad nimi dalej - mówi.

Gdzie, jak gdzie, ale w telewizji publicznej powinni znać moją niezależność. (...) To nie jest tak, że biedna mała Ilonka została zmanipulowana przez TVN. Cały ten materiał "Wiadomości" był rodem z okropnej propagandy. (...) Moja wypowiedź była wypowiedzią bardzo osobistą, mało polityczną, po prostu ludzką. Wygłoszoną z punktu widzenia zwykłych Polek i Polaków (...). Trzeba wiedzieć, jakim społeczeństwem się rządzi, prezes Kaczyński powinien to dobrze wiedzieć. (...) uderzył w ważny polski obyczaj - uważa Ilona.

Łepkowska zaznacza też, że nie żałuje ani słowa ze swojego listu do Kaczyńskiego i po raz kolejny podkreśla, że przedstawiciele państwa w pierwszej kolejności powinni stosować się do wprowadzonych przez siebie zasad i być przykładem dla obywateli. Ilona nie zamierza też brać udziału w forsowanych za wszelką cenę przez PiS wyborach prezydenckich. Ciągle ma jednak nadzieję, że do wyborów nie dojdzie.

Ta historia ze specjalnymi skrzynkami na listy. Jak sobie to wyobrażają? Starsza pani, 80-letnia, która nie może swobodnie się poruszać, ma jechać do miejscowości gminnej, do tej jednej skrzynki? W czasie epidemii, w czasie tych wszystkich obostrzeń? To jest absurd, w którym nie zamierzam brać udziału - zapowiada.