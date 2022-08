Ilona Łepkowska ujawnia, ile wynosi jej emerytura: "NIE JEST WYSOKA, ale starałam się oszczędzać..."

Płaciłam za siebie składki emerytalne, co nie wszyscy robili i mam normalną ZUS-owską emeryturę. Nie jest to wysoka emerytura, w tej chwili to jest jakieś 1350 zł czy 1400 zł po podwyżce. Natomiast starałam się oszczędzać, nie żyć z dnia na dzień, nie wydawać wszystkiego, co zarabiałam, ponieważ wiem, że bywają i ciężkie czasy i człowiek nie ma pracy, nie ma propozycji zawodowych, tak jest we wszystkich wolnych zawodach. Jeśli ktoś, kto ma wolny zawód, żyje z dnia na dzień i wydaje wszystkie pieniądze na bieżąco, to jest bardzo nierozsądny. Ja jestem rozsądna. Starałam się zgromadzić jakieś oszczędności i mieć bezpieczną starość i emeryturę. Jest też tak, że my twórcy na całe szczęście dostajemy tantiemy w momencie, kiedy nasze filmy są pokazywane po raz kolejny w stacjach telewizyjnych, to dostajemy z tego powodu pieniądze - mówiła w rozmowie z portalem.