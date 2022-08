Premiera filmu "Każdy wie lepiej": elegancka Joanna Kulig, młodzieńcza Maria Dębska, wydekoltowana Grażyna Szapołowska... (ZDJĘCIA)

Joanna Kulig dokonała tego, o czym marzy chyba każda europejska aktorka. Rolą w "Zimnej Wojnie" Polce udało się zwrócić na siebie uwagę hollywoodzkich producentów i zapewnić sobie kilka intratnych propozycji, w tym również rolę w komedii romantycznej "She Came To Me", gdzie wystąpiła u boku Anne Hathaway i Petera Dinklage'a.