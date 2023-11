Ilona Łepkowska wspomina początki Katarzyny Cichopek w "M jak miłość": "Nie pochodzi z zamożnego domu". Ile OBECNIE zarabia aktorka?

Bajubaju 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jej rodzina to może sredniozamozna jest w porównaniu z Kluczykiem. Ale nie ze zwykłym Kowalskim. Gdzieś Kaska wyrobiła sobie apetyty na okazała wille i luksusy już w młodości? To nie jest przypadek że w wieku 17 lat taka średniourodziwa, niezbyt zdolna Kaśka trafiła do telewizji i została na ponad 20 lat. Ktoś za nią stoi. Ktoś popiera. I potrafi nawet Lepkowska do protekcji nakłonić gdy Kaśce w TVP pod tyłkiem się pali.