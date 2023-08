Tak mieszka Katarzyna Cichopek: wielka sofa, wiklinowe dodatki i jasna łazienka (ZDJĘCIA)

Katarzyna Cichopek jest jedną z najbardziej aktywnych gwiazd na Instagramie. Niemal każdego dnia możemy zobaczyć ją podczas przygotowań do pracy na planie "M jak miłość" i "Pytania na śniadanie". Chętnie chwali się również romantycznymi podróżami u boku Macieja Kurzajewskiego .

W ubiegłym roku aktorka opuściła dom zamieszkiwany wspólnie z Marcinem Hakielem. Wbrew słowom Pauliny Smaszcz, która zarzucała partnerce byłego męża panoszenie się i korzystanie z rzeczy należących kiedyś do niej , Cichopek posiada własną nieruchomość, która jest jej prywatnym azylem. Przeprowadziła się do mniejszego mieszkania , choć pozostała wierna warszawskiej Sadybie.

W przestrzennych pomieszczeniach udało jej się zachować przytulność, dzięki starannie dobranym dodatkom. Mieszkanie utrzymane jest w jasnych i stonowanych barwach. Z pewnością wzrok przykuwa duża kanapa mogąca pomieścić sporą liczbę gości i dopasowany do niej szary dywan. Katarzyna Cichopek na co dzień korzysta z domowej biblioteczki, a przygotowaniom do wyjść służy jej stojące w korytarzu szerokie lustro. Chętnie pokazuje również bogato ukwiecony balkon.