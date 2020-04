Ilona Łepkowska znów DOGRYZA Małgorzacie Kożuchowskiej: "O jej odejściu dowiedziałam się z internetu"

Odejście Małgorzaty Kożuchowskiej z serialu "M jak miłość" jest ulubionym dyżurnym tematem Ilony Łepkowskiej . Po tym, jak scenarzystka zafundowała Hance Mostowiak upokarzającą śmierć w kartonach, co jakiś czas dodatkowo wbija Kożuchowskiej szpilę w wywiadach. Teraz Łepkowska w rozmowie z "Faktem" znów odniosła się do rzekomego braku lojalności byłej koleżanki.

O odejściu Małgorzaty Kożuchowskiej dowiedziałam się z internetu. Zadzwoniła do mnie później w tym samym dniu. Mówi do mnie: Ilona, pewnie już wiesz. Odpowiedziałam, że wiem, ale problem w tym, że nie od niej bezpośrednio. To było najbardziej bolesne - powiedziała pamiętliwa Łepkowska.