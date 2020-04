Ilona Łepkowska KRYTYKUJE fabułę "M jak miłość": "W serialu nie ma już prawie w ogóle Mostowiaków!"

Ilona Łepkowska dała się poznać jako naczelna komentatorka otaczającej nas rzeczywistości. 65-latka ochoczo wypowiada się na temat bieżących wydarzeń społecznych i politycznych, a także bez krępacji mówi, co myśli o osobach z pierwszych stron gazet. Ostatni ze swoich internetowych wpisów poświęciła między innymi wizycie Jarosława Kaczyńskiego na warszawskich Powązkach.

W związku z tym, że Łepkowska przez lata była scenarzystką M jak miłość w swoich wypowiedziach często wraca do serialu. Ostatnio postanowiła ocenić obecną fabułę emitowanego od 2000 roku formatu. Okazuje się, że przede wszystkim boli ją fakt, iż rodzina Mostowiaków zeszła na dalszy plan:

Uważam, że to jest błąd, że w "M jak miłość" nie ma już prawie w ogóle Mostowiaków. Widownia TVP jest widownią starszą wiekowo, trochę bardziej tradycyjną, a mniej nowoczesną i przebojową. A tam teraz są głównie wątki młodych osób. Ci starsi powinni mieć swoje sceny do zagrania, jak np. własne problemy. To przecież można wymyślić i dobrze napisać - ubolewała w rozmowie z Faktem.