Ilona Ostrowska związała się ze znanym reżyserem. Potem on zostawił ją dla młodszej aktorki

Przestańcie juz tego, zostawił ją dla... Co znowu z taką kobietą ma byc nie tak. Kiedy to on nagrabił, to powinien byc nacisk na niego albo na odwrót, jesli to ona nagrabiła to nacisk na nią. Wiecznie ofiary które maja się wstydzić. A i jeszcze jedno. To ze nic jej nie deklarował i tego typu sprawy. Jesli świadomie wchodzisz w związek, mówcie otwarcie ze jesteście w związku, to sorry ale oprócz brania profitów to tez jest odpowiedzialność. Rozejdz sie zanim zaczniesz stykać sie z kims po kątach, bo to zwykle ku**two i brak charakteru. I dlatego wracają do pierwszego zdania, społeczeństwo powinno kłaść nacisk na to kto tutaj nagrabił.