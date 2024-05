Influencerce plus size ODMÓWIONO pomocy na lotnisku. "Każdy zasługuje na szacunek, niezależnie od rozmiaru"

Gość 20 min. temu zgłoś do moderacji 8 11 Odpowiedz

Nie każdy jest gruby z obżarstwa, nie generalizujcie. Często są to choroby. A nawet jeśli jest to obżarstwo, to jest to problem emocjonalny, to są osoby które przeżyły coś bardzo traumatycznego w życiu lub były ofiarą przemocy, osoby o wrażliwszym układzie nerwowym nie radzą sobie z tym. Znam osobę która całe życie była szczupła, nagle w brutalny sposób straciła matkę i zaczęła tyć i teraz ważny ponad 100kg