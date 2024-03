Influencerka plus size wykupiła dwa miejsca w samolocie. Odmówiła ustąpienia jednego z nich matce z dzieckiem

Paulina 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 13 Odpowiedz

Tak wyglada obecnie podejscie ludzi do ciezko pracujacych kobiet z dziecmi ja sama mam dwojke dzieci i widze jakie jest podejscie ludzi obecnie dla mam sa dyskryminowane i nieszanowane nie zlicze ile razy mi samej odmuwiono ustepu miejsca w autobusie na przyklad i zwykle robia to takie bezdzietne malolaty ale jak same zostana matkami to zrozumieja dlaczego powinno sie zawsze ustepowac miejsca matce z dzieckiem nigdy nie powinno sie odmawiac dziecku bo to tylko dzieci i maja jeszcze cale zycie przed saba a do tego moze tez chcemy usiasc i odpoczac bo pracujemy 7 dni w tygodniu na 3 etaty praktycznie i nam chwila przerwy tez sie nalezy