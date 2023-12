Schudła prawie 50 kilogramów, a wszystko przez wstydliwy incydent na wakacjach. Dziś wygląda jak INNA OSOBA (FOTO)

Walka o wymarzoną sylwetkę nie należy wcale do zadań prostych. Czasem bywa tak, że bodźcem do zmian jest konkretne wydarzenie, które staje się początkiem nowego etapu w życiu. Tak było w przypadku Genevieve Smith , 44-latki z Cheshire w Anglii, która postanowiła schudnąć po wstydliwym incydencie na pokładzie samolotu.

Schudła prawie 50 kilogramów. Aż trudno uwierzyć, jak się zmieniła

Przełomowym momentem był jednak problem na pokładzie samolotu, gdy kobieta nie mogła zapiąć pasów i musiała poprosić personel o przedłużacz. Po powrocie do domu stwierdziła, że czas wziąć sprawy w swoje ręce i zmieniła dotychczasowe nawyki. Do minimum ograniczyła gotowe dania oraz węglowodany i tłuszcze, za to wprowadziła do diety koktajle i zupy oraz produkty bogate w białko.