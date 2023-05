Zrzuciła 100 kilogramów bez zabiegów, trenera i dietetyka. Tak dziś wygląda Kasia Guzik (ZDJĘCIA)

W 2019 roku Kasia Guzik rozpoczęła swoją podróż po szczupłą sylwetkę. Postawiła sobie wtedy ambitny cel - stracić 100 kilogramów. I osiągnęła go! Teraz chwali się nie tylko piękną figurą, ale i zdrowym trybem życia. Jej metamorfozę śledzi ponad 100 tysięcy obserwujących na Instagramie.

Kasia Guzik schudła 100 kg zupełnie sama

To nie był Nowy Rok, ani pierwszy dzień miesiąca. To nawet nie był poniedziałek. Zwyczajny dzień w środku tygodnia, w którymś z kolei miesiącu. Obudziłam się z myślą, że nie chcę umrzeć przed czterdziestką. Ze łzami w oczach obiecałam sobie, że będę walczyć. To był rok 2019 - napisała Guzik pod jednym z postów na Instagramie.