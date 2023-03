Tak zmieniła się "Duża Ania" z "Warsaw Shore". Internauci już jej nie rozpoznają! (ZDJĘCIA)

Automatyczny ... 13 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jeżeli ktoś kiedykolwiek będzie was obgadywał na forum Kafeteria, to jest na to proste rozwiązanie - w celu skasowania dowolnego wątku wystarczy założyć tam konto, a następnie zgłosić pierwszy wpis w tym wątku jako spam. I gotowe, automat skasuje go w przeciągu ok. 10 minut. Miłego dnia!